Begroting Alphen-Chaam: een kleine plus en woonlasten gaan stijgen

ALPHEN-CHAAM - Met een positief saldo van 84.000 euro kent de begroting van de gemeente Alphen-Chaam over 2021 een piepkleine marge. Wethouder Erik Wilmsen is daar blij mee, maar aan een lastenverhoging ontkomen de inwoners van de gemeente niet.

Alphen-Chaam kan nog steeds een sluitende begroting overleggen. ,,Maar dat wordt wel steeds moeilijker, zoals bij veel gemeenten. Denk aan oplopende kosten in het sociaal domein en onzekerheid over de rijksbijdrage uit het Gemeentefonds. Daarbij komen nu de gevolgen van de coronacrisis, die nog onduidelijk zijn.”

Lastenverzwaring

Een verhoging van de inwonerslasten is dan ook onvermijdbaar. ,,De OZB stijgt met drie procent. En dat is eigenlijk nog niet voldoende”, zegt de wethouder. In totaal zullen de woonlasten voor de inwoners gaan stijgen met zo'n 4,5 procent. Dat komt neer op een gemiddelde van 40 euro per jaar.

Quote We verwachten dit jaar nog een voorstel voor de nieuwe accommoda­tie van VV Viola aan de raad voor te kunnen leggen Erik Wilmsen, Wethouder Alphen-Chaam

Het Sociaal Domein neemt met ruim 7.7 miljoen euro de grootste hap uit de begroting. ,,We hebben in onze gemeente te maken met vergrijzing en oplopende kosten in de WMO.” Een andere grote investering is het Integraal Kind Centrum in Chaam en de nieuwe accommodatie van voetbalvereniging Viola. ,,Daarvan verwachten we dit jaar nog een voorstel aan de raad voor te kunnen leggen", zegt Wilmsen.

Herinrichting centrum

Verder staan ook zaken als de herinrichting van het centrum van Chaam en het doortrekken van de fietsallee langs de Maastrichtsebaan naar de dorpskern van Alphen op het programma. ,,En we gaan een toekomstscenario voor de leefbaarheid van Chaam uitwerken in verband met de plannen voor de N639 en een rondweg.”

Ook de gemeenteraad van Baarle-Nassau zadelt Alphen-Chaam met extra kosten op. Baarle-Nassau stemde tegen het plan om de ambtenaren van de ABG-gemeenten onder een dak te huisvesten. Nu is renovatie van het gemeentekantoor noodzakelijk. Wilmsen: ,,Het kantoor is gedateerd. Vooralsnog is daar 4.5 miljoen euro voor gereserveerd. Maar we gaan de situatie opnieuw bezien. Ik ga er van uit dat deze reservering zeker niet in zijn geheel aangesproken hoeft te worden.”