Begrotingsvergadering in Oisterwijk: dit moet vanavond anders van de politiek

Onbeperkt frikandel­len en bamiblok­ken schrokken: derde kerstdag in Tilburg wordt weer ‘traditio­neel’ gevierd

10:16 Do 7 nov: Onbeperkt frikandellen, nat van de mayo, in huigen laten glijden. In de Tilburgse Club Smederij draaien ze de frituurpannen alweer warm voor derde kerstdag. Dat wordt gevierd met onbeperkt friet, snacks en sauzen. ,,We kregen vorig jaar duizenden reacties”, zegt organisator Lennard Groenenboom.