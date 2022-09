Beheerder parkeergarage Tilburg mishandeld door man (40) en vrouw (32) die wilden overnachten

Knokkend Willem II beloont kolkend stadion (en zichzelf) met drie broodnodi­ge punten

Willem II heeft, na de 2-1 zege op Telstar van twee weken geleden, voor de tweede thuiswedstrijd op rij een driepunter uit het vuur gesleept. In een kolkend stadion werd een onmachtig ADO Den Haag gisteravond met 1-0 verslagen. Michael de Leeuw was voor het eerst goud waard (of toch op z'n minst zilver) in het rood-wit-blauw.

