Bejaarde man mishandeld in Oisterwijk, slachtoffer met meerdere botbreuken in ziekenhuis

Bezorger laat Femke (24) bebloed achter na aanrijding in Tilburg: ‘Hoe kan je doorrijden als je me zo ziet liggen?’

18:05 TILBURG - ,,De scooterrijder keek achterom en moet mij onder het bloed hebben zien liggen op de weg, maar hij reed gewoon door.” Femke Reukers (24) uit Tilburg kwam zondag in botsing met een bezorger en viel samen met haar vriend zo hard op de weg, dat ze beiden met botbreuken en bebloede gezichten naar het ziekenhuis werden vervoerd. Het ergste: de veroorzaker van het ongeluk is een dag later nog onvindbaar.