Bejaarde vrouw (86) die bruut werd overvallen maakt het goed: ‘Ben wel voorzichtiger geworden’

Festivalgi­gant Awakenings strijkt neer in Hilvaren­beek: drie dagen feest

Het festival Awakenings is van plan om in 2022 vanwege de 25e verjaardag uit te pakken met twee verschillende edities. Het hoofdfestival vindt dit jaar niet in Spaarnwoude plaats, maar in Hilvarenbeek en duurt drie dagen.

18 november