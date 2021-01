Bekende ‘brein-professor’ is mooie aanwinst voor Football Memories, ooit begonnen bij Willem II

Rondje zwemmen mag en dan wegwezen bij de Oostplas

11:00 GOIRLE - Een duik in de Oostplas in Goirle: iedereen is welkom wat het gemeentebestuur betreft. Eenmaal uit het water is het wel de bedoeling om gelijk te vertrekken. Wel zwemmen, maar niet recreëren is het devies van het college van B en W. ,,Als je een minuutje op de kant staat, zullen we niet gelijk gaan beboeten", belooft burgemeester Mark van Stappershoef.