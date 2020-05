Bekende Tilburgse wielersportzaak Ervo stopt na overlijden eigenaar: ‘Het was zijn levenswerk’

Eigenaar Ben van Erp overleed in maart dit jaar op 77-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Binnenkort sluit de bekende wielerwinkel de deuren. ,,De zaak was zijn levenswerk", vertelt dochter Karin van Erp.



Ze trekt met pijn in het hart de stekker uit de wielersportzaak, uiterlijk 1 juli gaat de winkel dicht. Na de opheffingsverkoop. ,,Er was altijd een grote, trouwe klantenkring en die hebben het er best moeilijk mee. Dat snap ik heel goed, sommige mensen komen er al meer dan dertig of veertig jaar.”



De winkel begon in 1977 klein aan de Gasthuisring. Tilburger Ben maakte in de wielerwereld naam als de man die vooral de Gazelleploeg tot een modelformatie smeedde. Zijn winkel in het stadshart werd een zoete inval voor al wie herinneringen wilde ophalen aan de goede oude tijd.