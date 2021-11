Belastingadvies vanuit het raadhuis van Diessen

DIESSEN - Tot 1954 woonde er nog een gezin en daarna is het statige pand aan de Willibrordusstraat in Diessen tot 1997 een gemeentehuis geweest. Tot dan toe vormden de dorpen Baarschot, Haghorst en Diessen een eigen gemeente, die werd bestuurd vanuit het gemeentehuis aan de Willibrordusstraat. Omdat het bijna 25 jaar geleden is dat verschillende gemeentehuizen overbodig werden, legt fotograaf Dolph Cantrijn ze vast in een serie.

Nog steeds prijkt het woord ‘gemeentehuis’ op de gevel in Diessen. Als je binnenkomt, proef je de geschiedenis van dit statige gebouw. Op twee glas-in-loodramen is te zien dat de drie dorpen ooit samen waren. Sinds 2003 doet het voormalige gemeentehuis dienst als belastingadvieskantoor. In het midden van de vroegere raadszaal staat een klassiek, houten bureau. Dit is nu de werkplek van een van de fiscalisten.

Tot 1954 woonde de familie Van Dijck hier. Een medewerkster vertelt: ,,Afgelopen zomer kwam er een oudere dame langs. Ze vroeg of ze even binnen mocht kijken. Tijdens haar bezoek vertelde ze dat ze hier als kind had gewoond. Ze herinnerde zich de fijne speelplek nog.”

Op 1 januari is het precies 25 jaar geleden dat in Brabant een grote gemeentelijke herindeling plaatsvond. Maar liefst 53 Brabantse plaatsen gingen op in een nieuwe gemeente. Wat gebeurde er nadien met al die raadhuizen? Het oude raadhuis in Diessen was de tweede uit de serie.