Belastingdeal Hilvarenbeek en Beekse Bergen blijft wringen bij fractie HOI Werkt

De mannen van Tilburg­sAns gieten linde in sjeklaade: 'Een mooi symbool voor de stad'

10:55 Di 25 sept: Bloed, zweet en sjeklaade: na een jaar noeste arbeid is het eerste TilburgsAns-chocolaatje een feit. De lindeboom die ooit op de Heuvel stond, is omgezet in een icoontje van chocolade. Eind deze week zijn de 'Chocolindes' voor het eerst te koop.