Belevingsdag Reeshof en Wijkevoort als charmeoffensief

Het charmeoffensief had als doel de natuur in het mogelijk toekomstige bedrijventerrein Wijkevoort te ontdekken. “Wij kenden het gebied niet, ondanks dat we er al twintig jaar wonen”, zegt Reeshofbewoner Loe Verbist. Echt bang dat het bedrijventerrein straks in het Tilburgse stadsdeel voor overlast zal zorgen is hij vooralsnog niet. “Het gaat mij meer om de afbraak van het landschap en de manier hoe de gemeente bewoners ermee overvalt.”

Massa nodig

Marjolein de Graaff, zelf bewoner van het Buitengebied, organiseerde de dag samen met de Uilengroep en actiegroep Reeshof aan Zet voor Wijkevoort. Aan de hand van een uitvergrote satellietfoto toont ze de impact die de komst van het bedrijventerrein op de omgeving heeft. “Het is mega, echt heel naar. We kunnen wel met trekkers naar het gemeentehuis rijden voor protest, maar we laten het de bewoners van de Reeshof liever op deze manier zien. We zijn hier maar met vijftig huishoudens, we hebben de massa uit de Reeshof nodig.”

Volledig scherm Fleur van de Pas (8) kijkt lachend toe hoe Olivia Tilemans (2) vriendschap sluit met een struisvogel. © Zamire Willems

Meer dan duizend handtekeningen

Voor aanvang van de dag was de petitie ‘Tegen distributiecentra en industrie bij Wijkevoort in waardevol Brabants landschap’ al meer dan duizend keer ondertekend. Op de dag zelf zetten nog eens tientallen mensen hun handtekening. Zo ook Suzanne Tilemans, die samen met een vriendin en hun dochters de struisvogelfarm bezoekt, waar haar kleine Olivia (2) al snel vriendschap sluit met een imposante Afrikaanse loopvogel.

Niet voor je plezier

Voor deze dag was ze niet bekend met de plannen rondom Wijkevoort. “Echt zonde van het gebied. Er gaan steeds meer stukjes natuur verloren door bebouwing. Je hoort hier ook helemaal geen auto’s, terwijl hier een snelweg in de buurt is.” Het idee dat een deel van het gebied in de toekomst misschien wel eens vol zou kunnen staan met bedrijven, staat haar dan ook niet aan. Zeker gezien ze iedere week bewust op de fietst stapt om de manage in het Buitengebied te bezoeken. “Dan ga je echt niet meer voor je plezier een rondje fietsen hoor!”

Een constatering die Bart van de Staak deelt. Naast eigenaar van de farm is hij ook nog eens de kleinzoon van Peerke van de Staak, stichter van de alom bekende Peerkes Hoeve in de Reeshof. “Ze douwen 50.000 mensen op een hoop, maar die moeten ook voor de deur kunnen ontspannen in plaats van dat ze helemaal naar Groningen moeten.” Hij is van mening dat Tilburg uit zijn voegen groeit, fabrieken en bedrijven steeds groter worden en er op den duur geen groen meer overblijft. “De stad komt leeg te staan, veel winkels sluiten en het buitengebied bouwen ze vol.”