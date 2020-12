Belg moet 120 uur taakstraf verrichten voor dodelijk ongeval in Goirle

GOIRLE/BREDA - Omdat hij het dodelijk ongeval op het kruispunt Turnhoutsebaan, Rillaersebaan in Goirle had kunnen voorkomen als hij beter had opgelet, krijgt een 27-jarige Belg 120 uur taakstraf opgelegd. Een rijontzegging van een jaar wordt voorwaardelijk opgelegd door de rechtbank in Breda.

Een vrouw uit Goirle overlijdt in april vorig jaar als ze uit haar microcar wordt geslingerd na een botsing met de Audi Q2 van A.D. uit Oud-Turnhout. Die was op weg naar huis nadat hij naar de film was geweest in Tilburg. D. reed door het rode licht omdat hij zich opgejaagd voelde door een grijze Mercedes die zou bumperkleven, zo voerde hij vorige maand als verweer op in de rechtszaal.

Geen teken van bumperkleven

Onderzoek wees echter uit dat er pas na ongeveer veertien seconde een ander voertuig over het kruispunt reed. Dat haalt het verweer dat D. vooral bezig was met de bumperklever onderuit. De rechtbank volgt in haar oordeel de eis van het Openbaar Ministerie van 180 uur taakstraf niet. Het verkeersgedrag valt binnen de minst zware categorie van schuld. ,,Door op deze wijze aan het verkeer deel te nemen heeft verdachte zich op dat moment te weinig alert getoond tegenover de veiligheid van andere verkeersdeelnemers", schrijft de rechtbank in het vonnis.

De vordering van materiële en immateriële schade wijst de rechtbank voor het grootste deel af. In totaal eisten een zus, een lat-partner en enkele neven en nichten in totaal 125.000 euro. Volgens de wet kunnen alleen ouders, kinderen en mensen die een huishouden voeren met een slachtoffer schade vorderen. Dat was hier niet het geval. Wel kent de rechtbank 10.000 euro materiële schadevergoeding toe voor de uitvaart.