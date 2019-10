Belg plast ‘per ongeluk’ tegen politiebureau in Tilburg

Rechtbank eist extra onderzoek naar omstandig­he­den rond dodelijk ongeluk Lovense Kanaaldijk Tilburg

14:48 BREDA/TILBURG - Eigenlijk zou er volgende week een vonnis komen in de zaak rond het dodelijk ongeluk, waarbij op 21 april vorig jaar op de Lovense Kanaaldijk in Tilburg een voetganger dodelijk werd verwond. De rechtbank in Breda heeft de zaak vrijdag echter heropend, omdat het onderzoek onvolledig is.