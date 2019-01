Belgische mestgigant neemt bedrijven Ad van Dommelen in Esbeek over

Grootste deel line-up Best Kept Secret bekend

8:19 HILVARENBEEK - Met 53 nieuwe namen is voor het grootste deel de line-up van Best Kept Secret 2019 bekend. Christine and the Queens, Carly Rae Jepsen, Charlotte Gainsbourg, DJ Koze, Guided By Voices, Liz Phair, Primal Scream, Stereolab en nog 45 artiesten zijn vandaag toegevoegd.