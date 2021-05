Belgische politie betrapt 26 drugstoeristen op de grens tussen Goirle en Poppel

Kogel door de kerk: De Vaert in Kaatsheu­vel krijgt nieuw schoolge­bouw

28 mei KAATSHEUVEL - Wanneer de nieuwe school er komt, is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dát hij er komt. Na jaren van overleg is de kogel door de kerk. Basisschool De Vaert in Kaatsheuvel wordt niet gerenoveerd, maar krijgt een nieuw gebouw.