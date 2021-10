Belgische politie controleert bussen Tilburg - Turnhout: 17 drugstoeristen en een vuurwapen

The Living Museum maakt ‘stoeptegel aan kunst’ voor mensen voor wie kunstbele­ving niet vanzelf­spre­kend is

21 oktober TILBURG - Onder de brug, in gevangenissen, de daklozenopvang of de (gesloten) afdelingen van de GGZ. Daar wil Rob Haen het nieuwe DOE-boek van The Living Museum Tilburg hebben. ‘Wie dit leest is kunst’: ,,Het is één kilo aan kunst en inspiratie voor de mensen bij wie kunstbeleving misschien niet vanzelfsprekend is.”