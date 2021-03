Belgische politie legt werk aan Beekseweg stil, eigenaar Reyrink spreekt van ‘miscommunicatie’

Provincie Brabant houdt bouw kippenstal over de grens in Poppel tegen, gevolgen stikstof niet goed onderzocht

31 december POPPEL - De provincie Brabant heeft met succes bezwaar gemaakt tegen de bouw van een stal voor 82.000 kippen in het Belgische Poppel, vlak over de grens bij Hilvarenbeek. De Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelde dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de neerslag van stikstof in de omgeving van de megastal.