Belgische zwagers in tranen bij de politierechter: ‘Ik heb nog nooit iemand geslagen’

Tas van slapende vrouw (72) in trein gestolen, twee mannen opgepakt op station in Tilburg

TILBURG - De tas van een 72-jarige vrouw is maandagmiddag gestolen in de trein van Eindhoven naar Breda. Het slachtoffer was aan het slapen toen haar tas werd weggenomen, meldt de politie. Dankzij een alerte vrouw (49) uit Breda werden twee mannen opgepakt op het station in Tilburg.

28 december