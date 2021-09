Beljon-fontein omgetoverd tot freerunparadijs: ‘De uitdaging is het allerleukst’

TILBURG - De fontein van Beljon op het Stadhuisplein is dé ideale plek om de urban sport freerunnen te beoefenen. Zeker nu de fontein is leeggepompt. Het water maakte plaats voor extra blokken om trucs op te doen tijdens de freerunworkshop van Aquila Movement.

Behendig wordt er over de enorme blokken in de fontein van Beljon gesprongen. Het is één van de laatste mooie dagen van het jaar, de zon schijnt en het is warm: perfect weer om buiten te spelen. Op de achtergrond klinkt de muziek van DJ Newtune. Langs de rand van de leeggepompte fontein kijken ouders vol spanning naar hun kinderen. De ene moeder wacht met een pakje drinken, de andere met een pakje pleisters. Want schaafwonden horen nou eenmaal bij een sport als freerunnen.

Buitenspelen stimuleren

,,Het allerleukste vind ik het om over dingen heen te springen”, vertelt de negenjarige Floris van der Lee. Hij heeft net de workshop afgerond en staat op adem te komen met een flesje drinken. Hij speelde al op de fontein vóór die werd leeggepompt, dan ging hij vaak met een buurjongen. ,,Toen was het echt veel moeilijker, omdat je alleen over die muurtjes kon klimmen.” Zijn moeder Florieke Mulders staat naast hem. ,,Ik vind het heel belangrijk om buitenspelen te stimuleren, dus ik ben blij dat de gemeente daar hard mee bezig is.”

Volledig scherm Freerunworkshop van Aquila Movement op de Beljon-fontein in Tilburg. © Alegria Ioannidis

Zo nam de gemeente een tijdje geleden contact op met Daan Seegers (25), eigenaar van freerunteam Aquila Movement. ,,Tilburg wil een nieuwe grote urban stad worden, dus wilde de gemeente iets organiseren met freerunnen.” Het zoeken van een locatie of opstellingen was alleen niet zo gemakkelijk, dus grapte Seegers over de Beljon-fontein. ,,Daar trainen we zelf ook veel, maar ik dacht: de gemeente gaat die écht niet leegpompen.” Maar jawel hoor. Niet veel later werd het water weggepompt en kon het klimmen, rollen en springen beginnen.

Oefenen

Zo’n 350 Tilburgse kinderen volgen freerunlessen bij Seegers, zo ook Vera van der Lugt (11), één van de weinige meisjes. ,,Ik begon met freerunnen nadat ik filmpjes had gezien. Toen dacht ik: dat wil ik ook kunnen.” Inmiddels volgt ze al een jaar les. ,,Ik vind het heel leuk om trucjes te doen. Je moet er veel tijd in steken en heel veel oefenen totdat je iets goed kan.” En waar ze nu op oefent? ,,Een radslag met een zijwaartse salto”, zegt ze voor ze een radslag laat zien.

Volledig scherm Vera van der Lugt (11). © Alegria Ioannidis

Uitdaging

Ook de dertienjarige Yaël Blaakenburg is door het kijken van Youtube-filmpjes begonnen met freerunnen, nu drie jaar geleden. ,,Het ziet er gewoon cool uit.” En daarin krijgt hij geen ongelijk. De deelnemende jongens en meisjes leren snel en springen bekwaam over de blokken. Iedere ronde leren ze er weer een trucje bij. ,,De uitdaging vind ik het allerleukst. Je wil alleen maar beter worden.”

Seegers is erg tevreden met de opkomst en het enthousiasme. ,,Het was een wild idee, maar volgens mij bevalt het de kinderen goed. Als het aan mij ligt doen we dit volgend jaar weer!”

Volledig scherm Freerunnen op de Beljon-fontein in Tilburg. © Alegria Ioannidis