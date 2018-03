Bellers op de bon op A67

Vermiste verwarde Tilburger (38) gevonden na achtervolging door natuurgebied

9 maart TILBURG/LOON OP ZAND - Een 38-jarige Tilburger die sinds donderdagavond vermist was, is vrijdag aan het einde van de middag teruggevonden in een natuurgebied ten noorden van de stad. Het leek erop dat hij niet gevonden wilde worden, want nadat de auto van de man werd herkend, ging hij er als een haas vandoor.