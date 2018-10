Bemand én bijzonder tankstation: ‘Vriendelijkheid kost niets, dat wordt wel eens vergeten’

Boomhut en trampoline verbrand in Oirschot

23 oktober OIRSCHOT - Een korte maar felle brand heeft dinsdagmiddag een deel van een boomhut in Oirschot in de as gelegd. Dat gebeurde in een tuin aan de Soeperdonken, in het buitengebied van Oirschot. Ook een trampoline en wat bosjes moesten het ontgelden.