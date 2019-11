Bendeleider tegen wie opnieuw 19,5 jaar is geëist: ‘Mislukte liquidatie in Tilburg was prutswerk’

TILBURG/DEN BOSCH - ‘Hier is een prutser aan het werk geweest'. Zo reageerde Zekeriya K. toen zijn advocaat Louis de Leon hem vertelde dat hij werd verdacht van de mislukte liquidatiepoging in Tilburg in 2012. Waarmee K. duidelijk wilde maken dat hij er niets mee te maken heeft. Want: anders was het wel anders afgelopen.

,,Hij vatte het bijna op als een belediging dat hij op deze wijze met deze zaak in verband werd gebracht", zei De Leon woensdag bij het gerechtshof in Den Bosch. K. is door de rechtbank veroordeeld tot 19,5 jaar cel voor onder meer het opdracht geven voor de liquidatie op 11 september 2012 in de Kapelmeesterlaan, vuurwapenbezit en het leiden van een Turks-Tilburgse drugsbende.

Ook wel de 'Turkse Holleeder’ genoemd

In hoger beroep eist justitie dezelfde straf voor de man, die door anderen in het dossier wordt omschreven als de ‘Turkse Holleeder’. Misschien is het beeldvorming, aldus de advocaat-generaal. ,,Maar deze man was de spin in het web. Hij is kennelijk ook bereid het leven van een medemens te nemen. En waarom?”

Motief is altijd onduidelijk gebleven

Het motief voor de liquidatie is altijd onduidelijk gebleven. Advocaat De Leon greep dat mede aan om zijn cliënt vrij te pleiten. Of het slachtoffer destijds heeft gezien wie op hem schoot of het later via anderen heeft gehoord, blijft eveneens onduidelijk. Het slachtoffer weigert uit angst daarover iets te zeggen. Justitie gaat ervan uit dat Ramzan K. de schutter was, maar hij is gevlucht.

De Leon: ,,De rechtbank heeft zich niet gebaseerd op feiten, maar op getuigenverklaringen. Maar die getuigen hebben het alleen van horen zeggen, niemand heeft zelf iets waargenomen. En in de Turkse gemeenschap gonsde het al meteen van de geruchten.” Het gerechtshof doet 5 december uitspraak in de zaak K. en veertien andere bendeleden.