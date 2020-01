Beperkingen? Stichting SOK in Hilvarenbeek ziet juist de mogelijkheden

Arno de Vos is een drukbezet man. Als hij niet aan het werk is op het Hilvarenbeekse gemeentehuis, waar hij de bodes met allerlei klusjes helpt, dan is hij op dagbesteding De Molenpark in Goirle bezig met hout zagen en klieven. Maar net zo goed kun hem aantreffen als zanger op een podium, tijdens een zaalvoetbaltoernooi of wedstrijdje bowlen. ,,Misschien krijg ik binnenkort ook nog een baantje bij de Beekse Bergen, maar daar zoeken ze geen lui paard”, zegt De Vos met een schaterlach.