Berend de Vries na elf jaar weg als wethouder: ‘Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit uit Tilburg vertrek’

Woontoren­tje Pater van den Elsenplein stap dichterbij, ‘Cruciaal voor de wijk’

9 april TILBURG - De volgende stap in de transformatie van het Pater van den Elsenplein is dichtbij. Woningcorporatie Tiwos, projectontwikkelaar Hans van der Schroeff en de gemeente Tilburg zijn akkoord over de bouw van 35 appartementen en een gezondheidscentrum aan de oostkant van het plein. In 2022 gaat de schop in de grond.