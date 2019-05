Berenschot: ABG-gemeenten moeten dit jaar de toekomst helder hebben

In Gilze en Rijen (maandag), Alphen-Chaam (dinsdag) en Baarle-Nassau (woensdag) mogen de raadsleden los gaan op het 146 pagina's dikke rapport. Hierin moeten de raadsleden hun visie geven hoe zij de toekomst zien van de samenwerking. Daarover valt wel het een en ander te zeggen, omdat de drie gemeenten daarover sterk verdeeld zijn. Vierkant tegenover elkaar staan Gilze en Rijen dat liefst een complete fusie wil en Baarle-Nassau dat zo veel mogelijk zelfstandigheid wil bewaren.

Kosten

In een eerder rapport van Berenschot was de hoofdvraag wat de ambtelijke fusie heeft opgeleverd sinds 2016. Gekeken werd naar dienstverlening, wie is de baas van wat, verdeelsleutel kosten en het aantal personeelsleden per gemeente.

Keuzes

conclusie was dat veel fout is gegaan, maar ook veel is verbeterd. Maar nu is het tijd dat echte keuzes gemaakt worden vindt Berenschot en een gezamenlijk doel gezocht. Het mag niet meer zo zijn dat de wethouders met elkaar over straat rollebollen. Gezamenlijkheid vinden is niet eenvoudig gebleken en dat zal het ook niet worden.

Huisvesting

In het voorstel dat aan de drie raden is voorgelegd staan de reacties van directie en ABG-bestuur op de aanbevelingen van Berenschot. Ze zijn het niet altijd eens met elkaar. Zo wil Berenschot dat er eind dit jaar een plan ligt naar welk doel ABG in medio 2023 moet streven. Fusie, één huisvesting voor ambtenaren of varianten daarop. De colleges van B en W en het ABG-bestuur willen dat de raden al op 1 oktober over hun horizon besloten hebben. Met als einddatum medio 2024, zodat het geen verkiezingsitem wordt in 2022.

ABG-academie

Om de samenwerking te verdiepen moet een begeleidingsgroep voorstellen doen om ervoor te zorgen dat de drie gemeenten zo veel mogelijk beleidsregels en werkwijzen gelijktrekken. Ook komt er een soort ABG-academie, die ambtenaren bijspijkert.

Aansturing

De aansturing van ambtenaren moet verbeteren. Een aan te stellen ambtenaar moet controleren of gestelde doelen ook behaald worden, adviseert Berenschot. Het ABG-bestuur ziet een extra manager niet zitten. Het bestuur vindt dat de directie (lees de gemeentesecretaris) dat best kan controleren.

Gezamenlijke vergadering