Berkel-Enschot pakt uit met creatieve carnavalsoptocht

Carnavals­wa­gen rijdt over voet van man in Moergestel

19:14 MOERGESTEL - De carnavalswagen van een vereniging uit Helvoirt is in Moergestel over de voet van een man gereden. De man hoorde bij de vereniging en hielp de wagen met parkeren door gebaren te geven aan de bestuurder. Waarschijnlijk heeft hij zijn voet gebroken.