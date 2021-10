Berlijn keert in festivalvorm terug in de Spoorzone, met levende legende: ‘Dr. Motte stond te springen’

Een ‘levende legende’ staat vrijdagavond in de Spoorzone: Dr. Motte, de grondlegger van de Berlijnse Love Parade. Of het voor festival Aus Berlin moeilijk was om hem te strikken? ,,Héél moeilijk.” Organisatoren Dirk Stolk, Kees Sanders en Thomas van Dijck schieten in de lach. ,,Nee, die stond te springen. De mail met het verzoek ging eruit en binnen tien minuten kregen we een akkoord dat hij komt.”



Sindsdien is Dr. Motte, toch ook alweer een zestiger, overal op social media aan het posten dat hij er zin in heeft. Geen wonder: festivals mogen eindelijk weer en artiesten kunnen reizen. Aus Berlin haalt er dit weekend acht uit Berlijn, de vluchten zijn al geboekt. Stella Bossi komt eveneens draaien, ze is bekend van de legendarische KitKatClub. Van Dijck: ,,Samen met Dr. Motte is ze ook te zien op Rave the Planet, de doorstart van de Love Parade.”



Ook Coloray stapt op het vliegtuig, een Tilburger die een paar maanden geleden net in Berlijn is gaan wonen. ,,Eigenlijk op dancegebied het grootste Tilburgse exportproduct. En nu lopen zijn boekingen in Nederland storm. Een mooi cirkeltje.”