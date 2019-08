Bermbrand langs A58 bij Oirschot doet verkeer even vertragen

Oordeel in boek: De Vries (D66) betoonde zich 'zwak leider’ door handhaven blokkade tegen Smolders (LST)

14:06 TILBURG - D66-wethouder Berend de Vries was ‘een zwak leider’ na de Tilburgse raadsverkiezingen van 2018. Dat oordeel velt een van de auteurs van een zaterdag verschijnend boek over collegevormingen in Nederlandse gemeenten.