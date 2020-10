Beroerte van haar moeder inspireert Lieke Anna uit Tilburg voor Insta-serie: ‘Dit kan ook jongeren overkomen’

Overlast door mensen met verward gedrag stijgt landelijk sterk, in Tilburg juist daling zichtbaar

29 oktober TILBURG - In de eerste helft van dit jaar is het aantal meldingen van overlast door verwarde personen sterk gestegen. Dit blijkt uit de landelijke politiecijfers die zijn opgevraagd door LocalFocus. Het gaat bijvoorbeeld in Eindhoven om een stijging van 48,4%. Ook in Etten-Leur en Breda gingen de cijfers flink omhoog. In Tilburg was bijzonder genoeg juist een daling te zien.