Berovingen maaltijdbezorgers: tieners uit Best en Oirschot opgepakt

Automobi­list in Kaatsheu­vel betrapt op het rijden onder invloed van lachgas

8 november KAATSHEUVEL - Een 20-jarige man uit Kaatsheuvel is in de nacht van zaterdag op zondag betrapt op het rijden onder invloed van drugs. In zijn auto lag een gasfles met lachgas en de man gaf toen dat hij het gas ook had gebruikt.