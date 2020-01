‘Berrie’ is de man achter Tilburg Meme: ‘Tilburg is net als tequila: beter met een korreltje zout’

Het begon deze zomer met een pagina die Berrie min of meer voor zijn vrienden bedacht. ,,Met het idee dat het al goed was als een man of vijftig het leuk zou vinden. Voor mijn gevoel kijkt nog steeds slechts tweehonderd man mee, maar het is echt bizar hoeveel het er eigenlijk zijn. Het is heel erg niche, maar blijkbaar raakt het een snaar.”



Om het te waarderen zijn er een paar hordes te nemen. Het is vooral voor de generatie die vlot is met inderdaad en vaak wordt heel specifieke kennis van de stad gevraagd. De meme over Bar Le Clochard bijvoorbeeld begrijp je pas als je het nachtleven goed kent. En de grootste horde is natuurlijk de humor.



,,Die gaat vaak over het randje. Ik vind dat je overal om moet kunnen lachen. Je kunt, vind ik, in de algemeenheid niemand beledigen. Je kunt je alleen beledigd voelen.”