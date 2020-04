Beruchte krakersgroep uit Breda bezorgt Tilburg hoofdbrekens: mogelijke besmettingshaard in coronatijd

Breda was ze liever kwijt dan rijk. Al jaren veroorzaakte een groep krakers in een pand in de binnenstad voor de nodige overlast. Stank en geluidoverlast, openlijke drugdeals en soms zelfs gevechten met honkbalknuppels op straat, zo klaagde de wijkraad. Een brandje op 9 maart jongstleden - na een barbecue op de bovenverdieping van het pand - was uiteindelijk de stok om de hond het pand uit te meppen. Ook een ‘dependence’ in een schoolgebouw werd ontruimd.



Het gezelschap is vervolgens neergestreken in Tilburg, op het Stappegoorterrein. Een 35-tal lieden heeft bezit genomen van een leegstaand kantoorpand aan de Apennijnenweg. Ze bivakkeren in het pand waar voorheen Holla Advocaten huisde, maar maken ook gebruik van de meegenomen caravans en schaftkeet. Een bord op het hek verbiedt bezoekers inmiddels de toegang, op straffe van een boete van 400 euro.