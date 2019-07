Beschonken man belt politie vanwege aanrijding in Tilburg, maar is zelf de pineut

update Tilburgers die huis zagen uitbranden door kortslui­ting in Hoverboard kunnen voorlopig niet terug: ‘Vreselijk triest voor het gezin’

14:38 TILBURG - De bewoners die vrijdagavond hun huis compleet zagen uitbranden door een kortsluiting in de accu van een Hoverboard aan de Tartinistraat in Tilburg, kunnen voorlopig niet meer terug. ,,Dit is vreselijk triest voor die mensen”, zegt WonenBreburg in een reactie. De verhuurder kan alleen een kale woonruimte bieden aan het gezin, maar ‘ze hebben geen spullen meer, dus daar kunnen ze niet in’.