Beschonken spookrijder (46) betrapt in Tilburg

Tilt organi­seert inaugura­tie Dichter des Vaderlands in LocHal, ‘Een hele eer’

29 december TILBURG - De officiële installatie van de Dichter des Vaderlands vindt voor het eerst niet plaats in Amsterdam maar in de LocHal in Tilburg. De stichting Dichter des Vaderlands heeft het Tilburgse literatuurfestival Tilt gevraagd de inauguratie te organiseren. ‘Een eer en een opsteker’, aldus directeur Bijke Aarts van Tilt.