Besloten vergadering over ‘Ambrosiusweg’ en Hart van Haghorst valt verkeerd bij LEV: ‘Uitgangspunt is openbaarheid, tenzij’

Raad Hilvaren­beek maant provincie en Waterschap: snel aan de slag met Ambrosius­weg

HILVARENBEEK - Gas erop. Dat is kortgezegd de boodschap van de gemeenteraad van Hilvarenbeek als het gaat om de plannen voor een nieuw circulair bedrijventerrein aan de Ambrosiusweg. ,,We willen een krachtig en helder signaal afgeven aan provincie en het Waterschap dat we absoluut de voorkeur hebben voor de Ambrosiusweg. En dat we snel duidelijkheid willen", aldus Gon Boers (HOI Werkt) namens in totaal vier fracties.

30 april