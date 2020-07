Besluit geluidsoverlast A58 Goirle uitgesteld

GOIRLE - Het besluit over de aanleg van een geluidswal langs de A58 in Goirle is over de zomer getild. Tijdens de raadsvergadering bleek er veel onduidelijkheid en twijfel over het voorstel van B en W om geen wal aan te leggen vanwege de hoge kosten. Na de zomerreces praat de raad over een variant waarin mogelijk toch onderzoek komt naar de betaalbaarheid van geluidswerende maatregelen. Dat is minder vergaand dan een wal.