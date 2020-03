Besmette ETZ-medewerkers in Tilburg weer aan het werk: ‘Ziekenhuis is een veilige plek’

Volgens Murk melden zich ook weer nieuwe mensen ziek. De continuïteit van de zorg zou echter niet in gevaar zijn.

Murk bestrijdt ook het beeld dat het ziekenhuis een ‘gevaarlijke’ plek is. Het risico op besmetting zou in een supermarkt of gemeentehuis groter zijn doordat daar hygiëne minder streng in acht wordt genomen dan in het ziekenhuis.

Volledig scherm ETZ Elisabeth in Tilburg. © Hein Eikenaar/BD

Afgelopen weekend lieten 301 medewerkers van het ETZ zich testen. Zij hadden zich vrijwillig gemeld. Het ging om medewerkers die last van milde luchtwegklachten hadden, maar niet in een besmet gebied waren geweest of in direct contact met een coronapatiënt hadden gestaan. Dinsdag bleek dat 28 van de 301 daadwerkelijk besmet waren.

Hoeveel met corona besmette medewerkers nu weer volledig hersteld zijn, zegt Murk er in de uitzending niet bij. De woordvoerder van het Tilburgse ziekenhuis heeft dat cijfer ook niet paraat.

Ook vijf andere ziekenhuizen

Ook op vijf andere ziekenhuizen werd personeel getest. Het RIVM had daartoe bij wijze van een streekproef opgeroepen. De gegevens moesten de mate van verspreiding onder de Brabantse bevolking aantonen.