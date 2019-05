Best Kept Secret geeft alle 25.000 bezoekers een gratis bril voor speciaal optreden Kraftwerk: ‘3D-beleving is onmisbaar’

Dat is even wat werk, maar dat heeft Best Kept Secret er wel voor over. ,,Een 3D-beleving van het concert is onmisbaar. Je hoeft voor een optimale beleving niet in een zaal te staan, het werkt ook prima buiten. We hebben dat vorig jaar kunnen ervaren op een festival in Denemarken en dat was supertof. Je hoeft ook niet vlak voor het podium te staan om het goed te kunnen zien”, zegt Roosmarijn Reijmer, woordvoerder van festivalorganisator Friendly Fire. Je kunt vliegende schotels verwachten die over de waterplas schieten en je op de Autobahn wanen.