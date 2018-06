Best Kept Secret wortelt goed in Brabantse zandgrond

HILVARENBEEK - Brabantse artiesten zijn er niet of nauwelijks. Toch is Best Kept Secret goed geworteld in de Brabantse zandgrond. Het door Friendly Fire vanuit Amsterdam in de Beekse Bergen georganiseerde festival werkt daarvoor met lokale Brabantse ondernemers.