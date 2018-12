Bestelauto blokkeert het uitzicht in Tilburg, eigenaar voorkomt dat het voertuig wordt weggesleept door hem zelf te verplaatsen

Dronken vrouw wil wegrijden met auto na ruzie in friettent, richt ravage aan in Jan de Rijpstraat Tilburg

7 december TILBURG - Een dronken vrouw heeft vrijdagavond een ravage aangericht met haar auto in de Jan de Rijpstraat in Tilburg. Door een ruzie in een friettent wilde ze wegkomen met haar auto, maar door de grote hoeveelheid alcohol in haar bloed lukte dat niet. Ze raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.