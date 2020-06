Bestelwagen vliegt over de kop in Tilburg, bestuurder kruipt er zelf uit

Drie jaar geëist tegen Tilburgers voor verkrach­ting op kerstavond: ‘Niemand zegt nee tegen me’

12 juni TILBURG - Tegen twee Tilburgers is vrijdag bij de rechtbank in Breda drie jaar cel geëist, omdat ze in de nacht na kerstavond van 2017 een jonge vrouw zouden hebben verkracht. De twee mannen, allebei 30 jaar oud, zeggen dat de seks vrijwillig was.