Bestenaar (56) die riep dat hij zijn huis in de fik zou steken niet langer vast vanwege brandstichting

De brand zaterdagochtend in de Mgr. A.F. Diepenstraat in Best was snel en fel. Brandstichting: concluderen de hulpdiensten. Binnen een paar uur is de rijtjeswoning totaal verwoest. Ook twee aangrenzende huizen zijn voorlopig onbewoonbaar. Het ene huis staat ook leeg, vanwege een verbouwing. In het andere huis kan de 84-jarige bewoonster tijdig worden gered. Zij woont voorlopig in een woonzorgcentrum.