Bestuur Opvang Statushouders Goirle houdt het voor gezien: ‘Steekt ons dat we geen partij zijn’

,,We doen dit niet voor onszelf", zegt Ronald Kloeg. ,,Het gaat erom statushouders in Goirle een betere positie te geven. Wat steekt is dat een beleidsmedewerker van de gemeente ons heeft gezegd dat we in gesprekken geen partij zijn." Vier jaar geleden sloot Ronald Kloeg, voorheen coördinator internationalisering bij ROC-Tilburg, zich aan bij de Werkgroep Opvang Statushouders (WOS). Rambags, mede-eigenaar van een data & analytics adviesbureau, haalde hem in het bestuur. Ondersteund door twee sociaal werkers van ContourdeTwern begeleiden dertig vrijwilligers van de WOS momenteel zo'n vijftig gezinnen.

Mensen kennen

,,In Goirle zitten ongeveer driehonderd mensen in een uitkering", zegt Rambags. "Ruim honderd daarvan zijn statushouders. Toen we aantraden bleek dat de gemeente niets met deze mensen doet. Sinds 1990 zijn 390 statushouders voor huisvesting toegewezen aan Goirle. Hoeveel daarvan hier nog wonen is niet bekend. De gemeente houdt dat niet bij, weet ook niet hoeveel van hen een baan hebben gekregen.”

,,Vanaf het begin roepen we, 'als je die mensen snel wilt laten inburgeren, moet je hen kennen.' De gemeente wil mensen zelfredzaam maken, hen laten participeren. Voor ons lag de prioriteit bij werk, taal en het opbouwen van een netwerk."

Geen haast

Omdat de gemeente geen haast maakte met het verzamelen van informatie waarmee ze beleid kon ontwikkelen, is de WOS aan de slag gegaan, met de ondersteuners van ContourdeTwern. Alle statushouders in Goirle zijn individueel geïnterviewd, zegt Rambags. Onder meer over herkomst, leeftijd, tijd dat ze hier verblijven en werk.

Quote De gemeente vond de monitor waardevol, maar was niet te spreken over de proactieve houding Pieter Rambags, Oud-bestuurslid WOS

,,We konden in een oogopslag zien hoe verschillende categorieën het doen. Zo bleek dat Eritreeërs tot vier jaar nodig hebben om hun situatie te verbeteren. Hoe sneller dat gaat, des te lager kosten voor de gemeente, en dus de inwoners. Eerste vereiste zijn taalcursussen. De gemeente vond de monitor waardevol, maar was niet te spreken over de proactieve houding. Ze wilde liever alles zelf bepalen. Daarmee zette ze ons als betrokken burgers buitenspel."

Stichting

Ook al stoorde Kloeg zich aan wat hij zag als een hautaine houding vanuit de gemeente en vooral ContourdeTwern, zijn voorkeur heeft het dat overheid, ContourdeTwern en de WOS samen opereren. ,,In de aanloop naar een aanbesteding in 2021 bedacht de gemeenteraad dat de WOS een stichting moet worden. Dan zouden we een werkgever worden die zelf zorg inkoopt. ContourdeTwern vond dat de WOS minder op de voorgrond moest treden, en vroeg zich af of de vrijwilligers wel een bestuur nodig hadden, en of dit bestuur hen wel vertegenwoordigde. Dat voelde als een dolkstoot in de rug. Toen de gemeente vervolgens zei dat het bestuur geen partij is, was voor ons de maat vol."

De gemeente heeft contact opgenomen met Kloeg en Kemmeren. De laatste wil nog wel praten over de toekomst, maar niet meer als lid van het bestuur. Het gaat tenslotte om de statushouders.