Bestuurder (36) uit Poppel rijdt dronken door Tilburg, dochtertje (8) is alleen thuis

Met een pilsje op de kist: hoe corona het uitvaart­land heeft veranderd

TILBURG - Elke uitvaart is anders, weten ze bij DELA en tóch zijn er duidelijke overeenkomsten. De trend na corona? Klein, intiem én informeel. En waarom niet in een bloementuintje of in een café met complete rijsttafel? Dag kerk, hallo kroeg.

7 augustus