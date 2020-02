Bestuurder belandt in sloot bij Loon op Zand tijdens felle hagelbui, gewond naar ziekenhuis

Mogelijk supermarkt in kelder Tilburgse Hudson's Bay

18:05 TILBURG - Voor het pand van Hudson’s Bay in Tilburg is veel belangstelling van retailers. ,,We zijn door heel veel partijen benaderd", zegt ceo Matthijs Storm van eigenaar Wereldhave op het internetplatform RetailNews. Hij verwacht dat in de kelder een supermarkt of fitnesscentrum komt.