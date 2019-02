Bestuurder dollemansrit door Kaatsheuvel en Waalwijk verdacht van poging doodslag

WAALWIJK - De 31-jarige bestuurder die maandag werd opgepakt na een dollemansrit door Kaatsheuvel en Waalwijk wordt verdacht van poging doodslag. Hij is in verzekering gesteld, evenals de 30-jarige vrouw die bij hem in de wagen zat.

De man ging ervandoor bij een verkeerscontrole aan de Horst in Kaatsheuvel. Daarbij reed hij in op een agent, die nog net kon wegspringen. De achtervolging, waarbij hoge snelheden werden bereikt, eindigde aan het Hoogeinde in Waalwijk waar de bestuurder zijn Peugeot vast reed op een paaltje.

De vrouw werd meteen opgepakt, de man ging er te voet vandoor. Agenten losten twee schoten, waarvan het eerste een waarschuwingsschot was. Het tweede zou gericht zijn geweest, maar de man werd niet geraakt, zegt de politie. Hij had wel buikklachten, vermoedelijk als gevolg van zijn vluchtpoging. Een tweede waarschuwingsschot werd gelost bij zijn arrestatie. De 31-jarige had zich in een tuin verstopt.