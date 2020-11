Bestuurder kruipt met alcohol achter het stuur en rijdt lichtmast uit de grond in Tilburg

video Automobi­list over de kop in Udenhout, lichtge­wond naar ziekenhuis

21 november UDENHOUT - Op de Mortel in Udenhout is zaterdagmiddag een automobilist de macht over het stuur verloren. Zijn voertuig belandde op zijn kop in de sloot. De brandweer kon de bekneld geraakte bestuurder bevrijden.