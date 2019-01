Bestuurder mist tegenligger en bomen op een haar na in Tilburg Reeshof, nadat hij macht over stuur verliest

‘Krimpend’ Hilvaren­beek wil beter inzicht in zorgelijke CBS-cij­fers

16:33 HILVARENBEEK - Als enige gemeente in de regio Midden-Brabant zag Hilvarenbeek het aantal inwoners in 2018 krimpen, maar het Beekse college vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken. B en W willen eerst een beter inzicht krijgen in de cijfers per dorpskern voordat zij met een inhoudelijke reactie komen op de recente gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).