Bestuurder ongedeerd na ongeluk met auto in Dongen

Acht jaar wachten op sociale huurwoning? Hardnekkig fabeltje!

9:28 TILBURG - Zeven, acht jaar wachten voor je een sociale huurwoning hebt? Het beeld is hardnekkig. In werkelijkheid heeft een actieve zoeker in Midden-Brabant gemiddeld binnen anderhalf jaar een woning, zegt Arthur Cavadino, bestuurslid van Woning in Zicht en manager klantprocessen bij Wonen Breburg.