Bestuurder van Lotus sportwagen gewond als hij tegen boom crasht tijdens een inhaalactie in Oirschot

7:45 RIJEN - Bij een schietpartij op de Karel Doormanstraat in Rijen is zaterdagavond een man ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer is met meerdere schotwonden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een zoektocht gestart naar de verdachte, die op blote voeten is gevlucht.