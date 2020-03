Bestuurder vliegt uit de bocht van de N260 bij Tilburg en belandt in greppel

Tilburger ‘verzint’ overval op snackbar Lucullus: ‘Ik wilde in cel omdat ik op dodenlijst stond’

19:44 BREDA/TILBURG - Een hoogst opmerkelijke strafzaak rondom de overval op de Tilburgse snackbar Lucullus in 2015. De verdachte, een 30-jarige man van Somalische origine, meldt zich vier jaar na dato als dader bij de politie. Dat was een bewuste leugen, zegt hij nu. ,,Ik wilde voor mijn eigen veiligheid snel in een politiecel." Maar volgens het Openbaar Ministerie is hij wel degelijk schuldig.